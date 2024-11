LeBron, 'imparable' y la experiencia de jugar en la NBA

"Mis papás me ayudaron a mantenerme siempre firme, con los pies en la tierra. Pero llegar a la NBA sí fue un sueño, algo increíble, pero también muy duro… cometí muchos errores, tuve fracasos personales, fueron muchísimas cosas para las cuales no estaba preparado, pero me prepararon para lo que hice después. Yo lo viví y disfruté muchísimo, los beneficios que te da la NBA, si yo te lo cuento no vas a dimensionar lo maravilloso que es para un jugador".