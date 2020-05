Gilbert Arenas cuenta cómo un indigente le ayudó a ganar dinero

Luego el sujeto le preguntó a Arenas que hacia dónde se dirigía, y por alguna razón, Gilbert mintió y le dijo que a otra gasolinera que estaba más lejos de la que usualmente iba, y el indigente le respondió que entonces no llegaría con solo 5 dólares de gasolina y le devolvió el dinero y le dijo "quédate los 10 dólares y después de que ganes me das 20". La gasolinera a la que iba Arenas ya había cerrado para cuando él llegó. Arenas luego escribió que se despertó por un mensaje de texto que le llegó al día siguiente y que decía "Felicidades, ganaste 300 mil dólares", pero decidió ignorarlo porque pensó que se trataba de un fraude. Y cuando fue a su estación de gasolina favorita ese día, más tarde, a jugar Powerball, el dueño le dijo "te dije que ganaste en un mensaje de texto, yo no jugué ayer". Le dijo, "jugué tus números por ti porque estaba cerrando temprano y ganaste".

Arenas contaría luego que visitó al indigente el sábado y dijo que "le dio su parte", aunque no especificó cuánto dinero le dio. "Saltó y me abrazó como por 5 minutos, llorando y luego empezó a rezar", explicó Arenas explained. "Le he dado dinero a los sin techo, pero nunca había sido bendecido por uno de ellos. Su buen corazón me conmovió y al mismo tiempo bendijo este boleto".