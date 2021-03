Campazzo sobre su sueño de jugar en la NBA: "Superó mi expectativa"

"Sabía que no iba a ser fácil el inicio, en ningún momento me sentí frustrado, sabía lo que me esperaba.Sabía que iba a ser un rol secundario y a ganármelo, ni siquiera era algo fijo. No tienes que estar conforme ni muy triste. No en los extremos, tienes que estar día a día en el presente", comentó el argentino en rueda de prensa.