Equipos solicitarán a la NBA reportar a sedes seguras.

Esa es la información que Adrian Wojnarowski comparte de fuentes que no reveló, pero eso es parte de lo que los equipos solicitan para poder está en las mejores condiciones posibles en el regreso de la NBA a la actividad.

En el caso de jugadores de los Knicks y los Mets, ambos equipos de New York, no han regresado y en la mayoría de esos casos no pueden lograr que los jugadores retornen a sus sedes para comenzar a prepararse sin que el comisionado anuncie que la temporada se va a reanudar.