El motivo que impide que Michael Jordan sea entrenador

"No tengo paciencia para entrenar. Mi mayor problema, desde un punto de vista competitivo, es el punto de vista del jugado y el punto de vista desde el que yo vi el juego. Cambia totalmente. Para mi, pedir a un jugador que se centre en el juego de la forma que yo jugaba no sería justo ya que si no la hiciera no hay sitio donde pudiera esconder mis emociones. No tendría paciencia. Nunca he sentido que pudiera hacerlo desde un punto de vista emocional porque soy muy diferente y tengo una percepción distinta a la de los jóvenes de hoy en día".