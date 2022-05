NBA Finals 2022: Calendario de la serie entre Warriors y Celtics

Juego 1 | Boston Celtics en Golden State Warriors | Jueves 2 de junio | 9:00 PM ET, ABC

Juego 2 | Boston Celtics en Golden State Warriors | Domingo 5 de junio | 8:00 PM ET, ABC

Juego 3 | Golden State Warriors en Boston Celtics | Miércoles 8 de junio | 9:00 PM ET, ABC

Juego 4 | Golden State Warriors en Boston Celtics | Viernes 10 de junio | 9:00 PM ET, ABC

Juego 5 | Boston Celtics en Golden State Warriors | Lunes 13 de junio | 9:00 PM ET, ABC (de ser necesario)

Juego 6 | Golden State Warriors en Boston Celtics | Jueves 16 de junio | 9:00 PM ET, ABC (de ser necesario)

Juego 7 | Boston Celtics en Golden State Warriors | Domingo 19 de junio | 9:00 PM ET, ABC (de ser necesario).