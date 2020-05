Compañía de helicópteros: "Kobe sabía el riesgo de volar"

Vanessa Bryant demandó a Island Express bajo el argumento de que el piloto en turno, Ara Zobayan, quien también murió en el accidente, "no cumplió apropiadamente con su responsabilidad de monitorear y evaluar el clima antes de despegar... no abortó el vuelo cuando se dio cuenta de las condiciones climáticas y no supo operar con seguridad el helicóptero, lo que resultó en una catástrofe fatal".