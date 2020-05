Clyde Drexler le regresa a Jordan el 'piropo' en The Last Dance

El miembro del Salón de la Fama del Basquetbol, Clyde Drexler, es retratado como uno de los archirrivales de la leyenda de la NBA Michael Jordan en la serie documental The Last Dance en los capítulos finales, ya que MJ dijo que se sentía ofendido de que la prensa lo haya comparado con el otrora astro de los Portland Trail Blazers, a lo que 'The Glide' no se quedó callado. Pero de acuerdo con Drexler, todo esto es parte del juego.