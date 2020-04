Carmen Electra fue una de las 2 mil mujeres de Rodman

Durante el tercer episodio del documental The Last Dance , el ex jugador de los Chicago Bulls, Dennis Rodman , confesó que estuvo relacionado con más de 2 mil mujeres durante su carrera deportiva, incluida la actriz y modelo Carmen Electra .

"Llaman a la puerta. Es Michael Jordan", dijo Electra. "Y me escondí. No quería que me viera así. Así que me escondí detrás del sofá con unas mantas puestas".