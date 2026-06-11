Mundial 2026 Pronóstico Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: Cuotas y apuestas del partido de Fase de Grupos del Mundial 2026 Los canadienses debutarán en el Mundial de la FIFA y estos son los pronósticos para su duelo contra los europeos.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

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La pelota por fin ha comenzado a rodar en la Copa del Mundo 2026 con el partido entre México y Sudáfrica desde el Estadio de la Ciudad de México, con lo que las hostilidades ya no se detendrán durante las próximas semanas, en donde uno de los duelos que más llaman la atención es el debut de Canadá, quien lo hará enfrentando a Bosnia y Herzegovina.

Es por eso que tras analizar el duelo que se disputará este viernes 12 de junio, los pronósticos favorecen a la escuadra canadiense, principalmente por la localía, el ranking FIFA y los resultados que han registrado recientemente ambas selecciones.

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Según ChatGPT, las probabilidades de que Canadá gane son del 47 por ciento, por 30 por ciento de posibilidades de que sea un empate. El triunfo de Bosnia y Herzegovina se limita a solamente el 23 por ciento.

La escuadra de la hoja de maple se encuentra ubicada en el Grupo B junto a Bosnia, Catar y Suiza, por lo que apunta a brindar espectáculos memorables para los millones de aficionados que estarán al pendiente de estos enfrentamientos.

¿Cuándo y dónde serán los próximos partidos de Canadá y Bosnia y Herzegovina?

El Grupo B de la Copa del Mundo volverá a la actividad el próximo 18 de junio con los partidos entre Canadá contra Catar em Vancouver, mientras que el duelo de Bosnia y Herzegovina contra Suiza será el mismo día, pero en Los Ángeles.