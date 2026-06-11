    Mundial 2026

    Mikel Arriola y su llamado a la Liga MX por el debut de México en el Mundial

    El presidente del futbol mexicano hizo un llamado a la unión de cara al debut del Tricolor en la Copa del Mundo.

    Por:
    Antonio Maldonado
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    Video Mikel Arriola y su llamado a la Liga MX por la Selección Mexicana en el Mundial

    El Mundial está por dar comienzo y todo el planeta está a la expectativa de lo que hará México en el partido inaugural contra Sudáfrica, por lo que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, hizo un llamado a todos los clubes del futbol mexicano para estar unidos para alentar al Tricolor.

    “Desde hace algunos días me he reunido con todos los dueños de los equipos de la Liga MX para convocarlos en apoyo de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA y todos nos han externado su apoyo que agradezco profundamente, asumiendo que este es un gran paso para que nuestro futbol sea cada vez más social. Mucha unidad para mañana”, escribió el mandamás del futbol mexicano.

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    Hay que recordar que todo el organismo del balompié nacional ha mostrado su total respaldo y solidaridad al proyecto que encabeza Javier Aguirre, ya que inclusive aceptaron los acuerdos de modificar calendarios del Clausura 2026 para los amistosos fuera de Fecha FIFA y hasta renunciaron a sus seleccionados para la Liguilla.

    El Tricolor hará su presentación en este Mundial este jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México contra Sudáfrica para dar el banderazo a la Copa del Mundo, que apunta a ser una de las más espectaculares por ser la primera con 48 selecciones clasificadas.

    ¿Cuándo y dónde será cada partido de México en la Fase de grupos del Mundial?

    México vs. Corea – Guadalajara -18 de junio

    México vs. Chequia – Ciudad de México – 24 de junio

    Video La racha positiva que hace soñar a México en la inauguración
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