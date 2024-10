Argentina 'toma riesgo' y viaja a pesar de huracán Milton para Eliminatorias

La cercanía de Milton -que no impactará directamente sobre Miami- hizo peligrar el viaje de los hombres convocados por Lionel Scaloni, entre ellos Lionel Messi, lo que hubiese obligado a aplazar el partido con la Vinotinto.

"No depende de nosotros. Lo más importante es la salud de la gente. No se puede uno aislar de lo que pasa afuera, por la salud de todos, se protegen al irse de sus casas. Es algo nuevo, diferente para nosotros, a lo que no estamos acostumbrados. Estamos alerta. Pueda ser que sea solo algo pasajero", dijo el técnico.