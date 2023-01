Nacho Ambriz sobre dirigir al Tri: "Hoy tengo compromiso con Toluca"

"Es un tema que se ha venido manejado bastante. Me preguntas qué siento, siento mucho por la Selección, soy mexicano, me he preparado, he luchado por hacer que los equipos jueguen al futbol, pero es un tema que lleva más trasfondo, no es de levantar la mano y decir ‘quiero ser el entrenador’. Creo conocer bastante bien cómo funciona una Selección, lo único que creo es que no ha habido un proceso de cuatro años con un entrenador.