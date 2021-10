* Portugal: Puede asegurar al menos Repechaje los comandados por Cristiano Ronaldo si gana ante Luxemburgo y este no le gana a Serbia.

* Italia; En la Nations League está su mente, pero si Suiza no gana sus partidos, tendrá asegurado el Repechaje a Qatar 2022.

* Francia: Mismo caso que Italia, a espera de lo que hagan Ucrania y Finlandia, los campeones del mundo pueden asegurar Repechaje o incluso su pasaje al Mundial.

* Bélgica: Está igual que Francia e Italia, si República Checa o Gales no suman más de tres puntos, tiene su lugar asegurado prácticamente a la Copa del Mundo.

* Dinamarca: Puede ser uno de los primeros clasificados si derrota a Austria y Moldavia, además de que Escocia e Israel no obtengan más de tres puntos.

* Inglaterra: Si Polonia y Albania dejan puntos, los ingleses si vencen a Andorra y Hungría pueden clasificarse a Qatar 2022.

* Alemania: A pesar de tener una derrota, los de Hansi Flick pueden lograr pasaje a la Copa del Mundo si ganan a Macedonia y Rumania, además si Armenia no gana sus dos partidos.