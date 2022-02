Francia se inclina por excluir a a Rusia del Mundial de Qatar 2022

"Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el futbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia", dijo el presidente de la Federación de Francia Noël Le Graët.