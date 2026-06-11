Mundial 2026 Wataru Endo se retira de la Selección de Japón tras ser baja del Mundial por lesión El futbolista envió un mensaje en sus redes sociales tras perderse el Mundial.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video El jugador que anuncia su retiro tras ser baja del Mundial

La Selección de Japón sufrió un duro golpe de cara a su debut en el Mundial del 2026, luego de que se confirmó la baja por lesión del mediocampista Wataru Endo.

El japonés, que milita en el Liverpool, se pronunció en sus redes sociales, donde anunció su retiro de la selección nipona tras perderse el Mundial, asegurando que se va con la frente en alto.

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“Desde mi lesión, he hecho todo lo posible hasta este momento, así que no me arrepiento en absoluto. Por supuesto, hay frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo”.

"El equipo actual es realmente un equipo maravilloso. Creo que superarán cualquier adversidad. Con esta campaña me retiraré de la selección nacional. De ahora en adelante, animaré a la selección nacional de Japón como uno de los aficionados", publicó el nipón en sus redes sociales.

El futbolista nipón, estaba entre algodones, luego de que se lesionó del pie y fue operado en el pasado mes de febrero, situación por la que no tuvo más actividad con el Liverpool de Inglaterra.

¿Quién ocupará el lugar de Wataru Endo?



La plaza de Endo en la Copa del Mundo del 2026 será destinada para Shuto Machino, delantero del Borussia Mönchengladbach.