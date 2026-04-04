Mundial 2026 Vix anuncia que ya te puedes inscribir al Pase Mundial desde su APP La plataforma confirmó que el Pase Mundial 2026 ya puede activarse directamente desde su aplicación móvil.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video Agrega el Pase Mundial a tu plan por $599

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, ViX ajustó el proceso de suscripción para facilitar la activación del pase que permitirá ver los 104 partidos del certamen en México.

Con esta actualización, el proceso ahora puede completarse tanto en el sitio oficial como desde la app en dispositivos iOS y Android.

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¿Qué incluye el acceso al Mundial?

La oferta contempla la transmisión en vivo de los 104 encuentros del torneo, desde el partido inaugural hasta la final.

De ese total, 72 juegos estarán disponibles exclusivamente en la plataforma, lo que convierte al servicio en la única opción que concentra la cobertura íntegra del torneo.

Así funciona el acceso según tu tipo de plan

El esquema varía dependiendo de la suscripción activa:

● Quienes ya cuentan con ViX premium anual no deberán realizar pagos adicionales, ya que el sistema identifica automáticamente su estatus y habilita el contenido.

● Los usuarios nuevos o con plan mensual deberán contar con una suscripción activa a ViX + y añadir el Pase Mundial 2026 por $599 MXN, que otorga acceso completo a todos los partidos.

Registro disponible también desde el celular

El pase puede adquirirse directamente dentro de la app de ViX.

Los detalles y el proceso de activación están disponibles en: https://todoelmundialporvix.com