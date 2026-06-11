RD Congo 2026 Congo celebra su regreso al Mundial tras 52 años de ausencia Los Leopards aterrizan para volver a disputar el torneo más importante del futbol internacional despues de tanto tiempo.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video La Republica Democrática del Congo vuelve al Mundial tras 52 años

La emoción se apoderó de los aficionados de la República Democrática del Congo tras concretarse el regreso de la selección nacional a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia.

A través de redes sociales, seguidores congoleños compartieron mensajes y videos celebrando el histórico momento que vive el país africano, que volverá a disputar el torneo más importante del futbol desde su única participación en 1974, cuando aún competía bajo el nombre de Zaire.

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