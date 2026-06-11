    RD Congo 2026

    Congo celebra su regreso al Mundial tras 52 años de ausencia

    Los Leopards aterrizan para volver a disputar el torneo más importante del futbol internacional despues de tanto tiempo.

    Por:
    Jahir Diaz
    add
    Síguenos en Google
    Video La Republica Democrática del Congo vuelve al Mundial tras 52 años

    La emoción se apoderó de los aficionados de la República Democrática del Congo tras concretarse el regreso de la selección nacional a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia.

    A través de redes sociales, seguidores congoleños compartieron mensajes y videos celebrando el histórico momento que vive el país africano, que volverá a disputar el torneo más importante del futbol desde su única participación en 1974, cuando aún competía bajo el nombre de Zaire.

    PUBLICIDAD

    La generación actual buscará escribir una nueva historia para los Leopards y dejar atrás el recuerdo de aquella primera experiencia mundialista, convirtiendo el Mundial 2026 en una oportunidad para mostrar el crecimiento del futbol congoleño ante el mundo.

    Relacionados:
    RD Congo 2026Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Dime lo que quieres (de verdad)
    La mujer del diablo
    Gratis
    Sobreviviendo mis XV
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX