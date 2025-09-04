Países Bajos vs. Polonia: Horario y dónde ver partido de eliminatorias UEFA

Video ¡Partidazos! España, Alemania y Países Bajos en acción en las Eliminatorias UEFA

Países Bajos recibirá a Polonia en una jornada más de las eliminatorias mundialistas de la UEFA para el Mundial de 2026.

Los neerlandeses quieren mantener su racha perfecta de dos victorias en dos partidos ante una Polonia que cayó en su partido pasado tras iniciar ganando dos veces de manera consecutiva.

Cabe resaltar que Países Bajos es el único combinado del Grupo G que tiene hasta dos partidos menos respecto al líder Finlandia y el sotanero Malta, y uno menos que Plonia y Lituania.

El Feyenoord Stadium será la sede de este partido que podrás ver por ViX (solo Estados Unidos) como parte de la fecha 5 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA.

PAÍSES BAJOS VS. POLONIA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO PARTIDO ELIMINATORIO