    Eliminatorias UEFA

    Países Bajos vs. Polonia: Horario y dónde ver partido de eliminatorias UEFA

    Los neerlandeses buscan su tercera victoria al hilo y apuntan a la cima de su grupo.

    Por:
    Juan Regis.
    Países Bajos recibirá a Polonia en una jornada más de las eliminatorias mundialistas de la UEFA para el Mundial de 2026.

    Los neerlandeses quieren mantener su racha perfecta de dos victorias en dos partidos ante una Polonia que cayó en su partido pasado tras iniciar ganando dos veces de manera consecutiva.

    Cabe resaltar que Países Bajos es el único combinado del Grupo G que tiene hasta dos partidos menos respecto al líder Finlandia y el sotanero Malta, y uno menos que Plonia y Lituania.

    El Feyenoord Stadium será la sede de este partido que podrás ver por ViX (solo Estados Unidos) como parte de la fecha 5 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA.

    PAÍSES BAJOS VS. POLONIA: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO PARTIDO ELIMINATORIO

    • Países Bajos vs. Polonia
    • Feyenoord Stadium
    • Jueves 4 de septiembre
    • 2:45pm ET y 11:45am Pacífico (USA)
    • 12:45pm (México)
    • ViX (USA)
