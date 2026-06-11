Mundial 2026 Omar Artan dirigirá la Supercopa de Europa tras no pitar en el Mundial 2026 La UEFA y la CAF acordaron designar al somalí para el partido del PSG contra Aston Villa.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video El árbitro deportado de Estados Unidos fue recibido como héroe en Somalia

Después de la polémica que se suscitó con el árbitro de Somalia, Omar Artan, las confederaciones de Europa y África decidieron “compensarlo” por no poder dirigir ni un partido en la Copa del Mundo, que será inaugurada con el México vs. Sudáfrica, al designarlo para la Supercopa de la UEFA entre el París Saint Germain y el Aston Villa.

El silbante fue designado por la FIFA para impartir justicia en algunos compromisos de la Copa del Mundo 2026; sin embargo, no se le permitió el acceso a Estados Unidos debido a cuestiones en su documentación, lo que causó revuelo en todo el planeta.

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Es por eso que este jueves 11 de junio, la UEFA hizo oficial la designación de Omar Artan como el encargado de impartir justicia en el duelo entre campeones de las copas europeas gracias a la colaboración de dicha confederación y la africana.

«Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Futbol.

“El futbol une a las personas, y l a UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación”, declaró Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA a través de un comunicado.

¿Cuándo se jugará la Supercopa entre el PSG y Aston Villa?

El partido entre el PSG, campeón de la Champions League y el Aston Villa, ganador de la Europa League, se llevará a cabo el próximo 12 de agosto en Salzburgo, en donde se definirá al monarca de todo el Viejo Continente.