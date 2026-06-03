Mundial 2026 Mundial Corea/Japón 2002: escándalo arbitral en el Corea del Sur vs. Italia El árbitro central ecuatoriano Byron Moreno realizó uno de los momentos más controversiales en la historia de los Mundiales.

Video Profe Julio Ibañez y Daniel García llegan a México y son recibidos por sus familias

El Mundial Corea/Japón 2002 tuvo entre sus partidos uno de los momentos más controversiales en cuanto al tema arbitral y con el combinado coreano, uno de los países anfitriones, supuestamente favorecido sobre una de las favoritas históricas, Italia.

El árbitro ecuatoriano Byron Moreno escenificó un escándalo en el Mundial Corea/Japón 2002 entre Corea del Sur e Italia. Trató de controlar las acciones amonestando pero el juego no fue ríspido.

PUBLICIDAD

Mostró nueve amarillas y la polémica llegó cuando expulsó a Francesco Totti a los 13 minutos del tiempo extra. Estaba amonestado y mostró la segunda amarilla por dejarse caer en el área.

Adelantó el balón el balón y Song Chong Gug le cometió una zancadilla, un claro penal que no se marcó. Cuatro minutos después hizo el gol de oro, tercer partido definido por este criterio en la historia de la Copa del Mundo.

El seleccionador italiano Giovanni Trapattoni declaró que hubo una conspiración. La prensa italiana especuló de supuestos sobornos de empresarios.

Años después, el árbitro Byron Moreno tuvo otros escándalos en Ecuador y en 2010 fue detenido en New York por ocultar seis kilos de heroína adheridas a su ropa interior, lo condenaron a 30 meses de prisión.