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    Mundial Corea/Japón 2002: escándalo arbitral en el Corea del Sur vs. Italia

    El árbitro central ecuatoriano Byron Moreno realizó uno de los momentos más controversiales en la historia de los Mundiales.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    El Mundial Corea/Japón 2002 tuvo entre sus partidos uno de los momentos más controversiales en cuanto al tema arbitral y con el combinado coreano, uno de los países anfitriones, supuestamente favorecido sobre una de las favoritas históricas, Italia.

    El árbitro ecuatoriano Byron Moreno escenificó un escándalo en el Mundial Corea/Japón 2002 entre Corea del Sur e Italia. Trató de controlar las acciones amonestando pero el juego no fue ríspido.

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    Mostró nueve amarillas y la polémica llegó cuando expulsó a Francesco Totti a los 13 minutos del tiempo extra. Estaba amonestado y mostró la segunda amarilla por dejarse caer en el área.

    Adelantó el balón el balón y Song Chong Gug le cometió una zancadilla, un claro penal que no se marcó. Cuatro minutos después hizo el gol de oro, tercer partido definido por este criterio en la historia de la Copa del Mundo.

    El seleccionador italiano Giovanni Trapattoni declaró que hubo una conspiración. La prensa italiana especuló de supuestos sobornos de empresarios.

    Años después, el árbitro Byron Moreno tuvo otros escándalos en Ecuador y en 2010 fue detenido en New York por ocultar seis kilos de heroína adheridas a su ropa interior, lo condenaron a 30 meses de prisión.

    La Selección de Corea del Sur llegó hasta las Semifinales y fue eliminado por Alemania por 1-0, también perdió el partido por el Tercer Lugar frente a Turquía.

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