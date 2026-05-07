Mundial 2026 EU y el impresionante nuevo centro de entrenamiento para el Mundial de 2026 Previo a su participación en la Copa del Mundo, el equipo estadounidense ya tiene lista su nueva base, la cual está equipada con lo mejor para el entrenamiento de sus jugadores.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Estados Unidos presume nuevo centro de entrenamiento a unos días del Mundial 2026

Faltan unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la selección de Estados Unidos ya tiene listo su nuevo Centro Nacional de Entrenamiento, el cual abrió este jueves sus puertas y será la nueva base del combinado nacional.

El nuevo centro de entrenamiento cuenta con la última tecnología y todo lo necesario para la preparación deportiva, además de que destaca por ser una construcción innovadora que sobresale en construcción y diseño.

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Construido en un área de 49 hectáreas cuenta con 17 canchas de juego al aire libre, 13 campos de césped natural de tamaño reglamentario, y dos campos de pasto artificial.

GIMNASIO TIENE SUELO DE ZAPATILLAS RECICLADAS

Además cuenta con un gimnasio denominado Nike High Performance que cuenta con la capacidad suficiente para que entre 30 y 60 personas entrenen cómodamente al mismo tiempo.

El lugar cuenta con toso: pesas y equipo cardiovascular, además de que destaca que el suelo del gimnasio lo hicieron con zapatillas recicladas de la marca que le da nombre.