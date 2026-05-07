EU y el impresionante nuevo centro de entrenamiento para el Mundial de 2026
Previo a su participación en la Copa del Mundo, el equipo estadounidense ya tiene lista su nueva base, la cual está equipada con lo mejor para el entrenamiento de sus jugadores.
Faltan unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la selección de Estados Unidos ya tiene listo su nuevo Centro Nacional de Entrenamiento, el cual abrió este jueves sus puertas y será la nueva base del combinado nacional.
El nuevo centro de entrenamiento cuenta con la última tecnología y todo lo necesario para la preparación deportiva, además de que destaca por ser una construcción innovadora que sobresale en construcción y diseño.
Construido en un área de 49 hectáreas cuenta con 17 canchas de juego al aire libre, 13 campos de césped natural de tamaño reglamentario, y dos campos de pasto artificial.
GIMNASIO TIENE SUELO DE ZAPATILLAS RECICLADAS
Además cuenta con un gimnasio denominado Nike High Performance que cuenta con la capacidad suficiente para que entre 30 y 60 personas entrenen cómodamente al mismo tiempo.
El lugar cuenta con toso: pesas y equipo cardiovascular, además de que destaca que el suelo del gimnasio lo hicieron con zapatillas recicladas de la marca que le da nombre.
"Simplemente estaba muy bien planeado. Se ha invertido mucho pensamiento y esfuerzo en eso, y es divertido formar parte y poder ejecutarlo", comentó Tommy Ellis, director del proyecto, en entrevista con la federación estadounidense.