Mundial 2026 Mikel Arriola acude a panel tecnológico en la Ciudad de México El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol participó en el panel ‘Mexico and North America T-MEC and FIFA Momentum’

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Mikel Arriola. Imagen Mexsport.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, participó este día en el panel “Mexico and North America: T-MEC and FIFA Momentum”, organizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe.

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La conversación se llevó a cabo en el marco del 25 Aniversario de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la región Ciudad de México, y contó con la participación de los panelistas Luis de la Calle, María Luisa Parraguez Kobek y Duncan Wood, bajo la moderación de Leonardo Curzio.

Durante su intervención, Arriola destacó el impacto económico que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026, señalando además que su inauguración será observada por cerca de seis millones de personas en todo el mundo, consolidándose como el evento deportivo más visto a nivel internacional.

Resaltó la relevancia de que México siga buscando ser sede de eventos de alto nivel, incluyendo el próximo Mundial Femenino de la FIFA, lo que reafirma el posicionamiento del país dentro del futbol internacional.