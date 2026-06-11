Mundial 2026 Sudáfrica arma la fiesta del Mundial 2026: así llegó al Estadio Ciudad de México Sudáfrica llegó al Estadio Ciudad de México cantando y bailando para su debut en el Mundial 2026.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

Video Mikel Arriola y su llamado a la Liga MX por la Selección Mexicana en el Mundial

Todo está listo para el México vs Sudáfrica de la inauguración del Mundial 2026 y el conjunto africano llegó al Estadio Ciudad de México bailando y cantando, como lo hacen habitualmente.

En la entada del recinto mundialista, la plantilla sudafricana se reunió para cantar, bailar y aplaudir, poniendo el ritmo y la buena vibra en el que será su debut en el torneo. Están ubicados en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a México, Corea del Sur y República Checa, pero su presentación será frente a uno de los anfitriones.

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No solo quedó ahí, sino que recorrieron el túnel del Estadio Ciudad de México con todo el ritmo y la fiesta de lo que significa comenzar el camino en una Copa del Mundo.

DT DE SUDÁFRICA RESTÓ IMPORTANCIA AL AMBIENTE EN EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO

Un día antes del duelo ante la Selección Mexicana, el técnico de los sudafricanos, Hugo Broos, le restó importancia al ambiente que se vivirá en el Estadio Ciudad de México, pues consideró que quienes tendrán la presión, serán los dirigidos por Javier Aguirre y no ellos.