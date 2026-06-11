Mundial 2026 Se presentan disturbios a las afueras del estadio Ciudad de México durante la inauguración Durante el partido entre México y Sudáfrica se presentaron enfrentamientos en las cercanías del inmueble.



Video Manifestantes y policías se enfrentan en el estadio Ciudad de México

Mientras todo era fiesta por el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica de la Copa del Mundo 2026, a las afueras del estadio Ciudad de México se vivieron momentos tensos entre manifestantes y la policía.

Y es que mientras se desarrollaba el encuentro inaugural de la justa mundialista, un grupo de personas rompió el cerco de seguridad para llegar hasta uno de los accesos del inmueble donde los elementos de seguridad impidieron que siguieran avanzando.

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Dentro del enfrentamiento volaron por los aires todo tipo de objetos entre manifestantes y policías, al momento se desconoce si hubo heridos o detenidos por los enfrentamientos

Cabe destacar que horas antes del encuentro e ntre México y Sudáfrica se presentaron manifestaciones de diversos colectivos a los alrededores del estadio Ciudad de México, que no pasaron a mayores.