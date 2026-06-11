México vs Sudáfrica Sheinbaum blinda la inauguración del Mundial ante las protestas Previo al México vs. Sudáfrica, existía incertidumbre por la seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sin embargo, Claudia Sheinbaum afirmó en la mañanera que todo está bajo control.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video México vs. Sudáfrica: Claudia Sheinbaum garantiza una inauguración del Mundial 2026 segura y sin problemas en CDMX

La espera terminó para el futbol internacional. La Copa del Mundo de la FIFA 2026 arranca de manera oficial con el histórico partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Azteca).

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la inauguración del Mundial en la mañanera?

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Durante su conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de tranquilidad ante la inquietud social y las recientes movilizaciones de la CNTE en la capital, garantizando que el evento más importante del año se desarrollará en total orden.

"Como dijimos, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien, sin problemas. Todo el equipo del gobierno de la ciudad y de México garantiza que todo estará bien. Toda la suerte a México", afirmó la mandataria nacional.

Las autoridades federales y locales implementaron un robusto operativo de seguridad en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula desde dias anteriores al evento.

Clara Brugada invita a la afición al Fan Fest de la Ciudad de Mexico

La euforia mundialista se desbordó de igual manera en el corazón histórico de la capital. A través de un video grabado en plena Plaza de la Constitución justo enfrente de la imponente pantalla monumental, la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, confirmó que las puertas del primer cuadro de la ciudad están abiertas desde las 10:00 horas para recibir a miles de aficionados.

Brugada detalló que este mega Fan Fest cuenta con una espectacular exposición especial, zonas interactivas de actividades recreativas para toda la familia y la transmisión en vivo, tanto de la ceremonia de inauguración como del debut del Tri.

La entrada peatonal está habilitada exclusivamente por los accesos de las calles 20 de Noviembre y Avenida José María Pino Suárez para garantizar un flujo seguro.

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