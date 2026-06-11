Mundial 2026 Los Maestros | Predicciones para el México contra Sudáfrica del Mundial 2026 Los Maestros Miguel Layún, Juan Carlos Osorio, Juan Pablo Sorín, Ricardo Lavolpe y Miguel Herrera dieron su pronóstico sobre el partido inaugural del Mundial 2026.



Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Los Maestros dan sus predicciones para el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026

Los Maestros de TUDN se mostraron optimistas sobre el resultado que podría obtener México en contra de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

La mesa conformada por Miguel Layún, Juan Carlos Osorio, Juan Pablo Sorín, Ricardo Lavolpe y Miguel Herrera dieron su pronóstico y todos coincidieron que ‘el Tri’ le ganará a los ‘Bafana Bafana’.

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“Los veo muy tranquilos, los veo muy contentos, muy ilusionados de mañana, arranca la Copa del Mundo, México debuta en casa…”, dijo Layún hasta que el ‘Piojo’ lo interrumpió y dio su pronóstico: un 3-0 favorable para la Selección Mexicana.

Ricardo Lavolpe no dudó y también coincidió con el resultado de Herrera.

El ‘Profe’ Osorio fue más moderado pero también ve triunfar a México este 11 de junio, con un 1-0.

Sorín lanzó un pronóstico más parejo y dijo que los locales se impondrán por dos goles, aunque recibirán uno.

MIGUEL LAYÚN COINCIDE EN LA GOLEADA DE MÉXICO ANTE SUDÁFRICA

Por último, el ex jugador del América se iba a “subir al tren” de Herrera y Lavolpe y también indicó una goleada de 3-0 para México.

En dado caso de cumplirse este pronóstico, México sumaría ocho partidos sin perder en su primer partido mundialista.