Mundial 2026 Los Maestros | La debilidad de México que Sudáfrica intentará aprovechar El análisis previo al debut del Tri identificó una de las áreas que generan mayor preocupación.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video El punto débil del Tri que podría explotar Sudáfrica

Durante la emisión de Los Maestros, se destacó que una de las debilidades que ha mostrado la Selección Mexicana en sus compromisos recientes son las transiciones defensivas, especialmente cuando el rival logra superar la primera línea de presión.

En la mesa de análisis se comentó que México ha tenido dificultades para mantener la misma intensidad durante algunos pasajes de los partidos, situación que podría ser aprovechada por Sudáfrica, un equipo que cuenta con futbolistas veloces y que suele buscar ataques directos.

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El programa también resaltó que el conjunto africano tiene elementos capaces de generar peligro en espacios abiertos, por lo que el equilibrio y la capacidad de reacción del Tri serán fundamentales para evitar sorpresas en el arranque de la Copa del Mundo.