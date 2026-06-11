    Mundial 2026

    Los Maestros | La debilidad de México que Sudáfrica intentará aprovechar

    El análisis previo al debut del Tri identificó una de las áreas que generan mayor preocupación.

    Por:
    Jahir Diaz
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    Video El punto débil del Tri que podría explotar Sudáfrica

    Durante la emisión de Los Maestros, se destacó que una de las debilidades que ha mostrado la Selección Mexicana en sus compromisos recientes son las transiciones defensivas, especialmente cuando el rival logra superar la primera línea de presión.

    En la mesa de análisis se comentó que México ha tenido dificultades para mantener la misma intensidad durante algunos pasajes de los partidos, situación que podría ser aprovechada por Sudáfrica, un equipo que cuenta con futbolistas veloces y que suele buscar ataques directos.

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    El programa también resaltó que el conjunto africano tiene elementos capaces de generar peligro en espacios abiertos, por lo que el equilibrio y la capacidad de reacción del Tri serán fundamentales para evitar sorpresas en el arranque de la Copa del Mundo.

    México buscará comenzar con el pie derecho el Mundial 2026, pero el análisis de Los Maestros dejó claro que deberá prestar especial atención a uno de los aspectos que más trabajo le ha costado corregir en la antesala del torneo.

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