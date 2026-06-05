México 2026 La Selección Mexicana sufre un poco la altura de Toluca, confiesa Javier Aguirre El director técnico del Tri también habló del abanico de opciones que tiene para el 11 titular en el inicio del Mundial 2026.

Video México y Javier Aguirre se declaran listos para encarar la Copa del Mundo

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, confesó en conferencia de prensa posterior al partido amistoso México vs. Serbia que hubo al menos un par de jugadores que padecieron la altura de Toluca.

“Llevamos preparándonos 20, 22 meses y creo que no fue fácil la elección de los jugadores, de la lista final, hubo muchos contratiempos en el camino y bueno, creo que más allá del resultado de hoy venimos en ascenso, llegamos bien, con buen ánimo, buen espíritu, físicamente bien, recuperando jugadores.

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“Llegamos en buen punto, uno o dos jugadores comentaron de la altura pero no di mucha importancia, intentamos repartir minutos”, indicó ‘Vasco’ Aguirre de cara al partido inaugural ante Sudáfrica del Mundial 2026.

La altura de la CDMX también la suelen padecer los rivales de la Selección Mexicana, lo que puede ser un factor a favor del conjunto de Javier Aguirre en dos de sus tres partidos de la Fase de Grupos que jugarán en el Estadio Ciudad de México.

JAVIER AGUIRRE, DESPEOCUPADO POR EL CUADRO TITULAR ANTE SUDÁFRICA

El Vasco aseguró que cuenta con un plantel suficiente para no sufrir en el armado de un cuadro titular para el arranque de la Copa Mundial 2026, pues desde los porteros hasta los delanteros, hay elementos para saltar de inicio al campo de juego.

“No es algo que me preocupe, la verdad. Tengo varias posibilidades, varias parejas de centrales, dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, los 26 me dan un abanico de posibilidades. No siento que tengamos dificultades en un puesto.