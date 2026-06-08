México 2026 Jesús Gallardo y la porra viral que protagonizó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum El futbolista del Toluca se llevó los reflectores durante el abanderamiento del Tri en el CAR.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Jesús Gallardo protagoniza porra viral frente a la presidenta Claudia Sheinbaum

No hay duda de que Jesús Gallardo es uno de los futbolistas de la Selección Mexicana que más ambiente pone en el vestidor; prueba de ello es el momento viral que protagonizó este lunes frente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que el Tricolor fue abanderado hoy en el CAR por la presidenta, en vísperas del arranque de la Copa del Mundo 2026 que inicia este jueves, por lo que estuvieron reunidos con la mandamás jugadores, cuerpo técnico y directivos.

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¿Qué hizo Jesús Gallardo en el abanderamiento de México?

Resulta que una vez que estaba terminando el evento, el cual estuvo lleno de formalidad en el Centro de Alto Rendimiento, el defensor del Toluca rompió el hielo al comenzar a entonar una porra a la cual se le unieron sus compañeros de equipo, al tiempo que la presidenta saludaba de manos a los directivos del futbol azteca.

“Dame una M, dame una E, dame una X, dame una I, dame una C, dame una O… ¿Qué dice?, ¡más fuerte!, ¡tres veces!”, gritó Jesús Gallardo, mientras era secundado por sus compañeros, logrando que Claudia Sheinbaum se uniera en el grito final de la arenga.

Como era de esperarse, el acto de Jesús Gallardo desató la risa y el apoyo de sus compañeros al finalizar la porra.