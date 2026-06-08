México 2026 Jesús Gallardo revela cómo llegó a su tercera Copa del Mundo El lateral izquierdo de México defenderá los colores de nuestro país este verano en el torneo de la FIFA.

Por: Erick Maya Síguenos en Google

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Jesús Gallardo, uno de los 26 futbolistas mexicanos considerados por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026, será uno de los jugadores del Tri que esté presente este verano en su tercera Copa del Mundo de la FIFA.

El también integrante de los Diablos Rojos del Toluca reveló en entrevista con TUDN lo que ha tenido que hacer para lograr esta hazaña reservada para poco.

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“Mucha constancia, mucho trabajo, sacrificio obviamente, pero bueno creo que siempre he deseado dar mi 100 por ciento en donde esté. Me tocó llegar a Toluca y volver a estar en las convocatorias. Entonces estoy muy feliz de estar aquí, de disputar mi tercera Copa del Mundo y de poder hacerlo de la mejor manera”.

¿Cómo es el ambiente en la Selección Mexicana previo al Mundial 2026?

Jesús Gallardo fue cuestionado respecto a las diferencias respecto a otros Mundiales en la Selección Mexicana y destacó que para esta cita se ha logrado una unión muy grande entre todos los jugadores y cuerpo técnico, aunque esto no ha impedido que se eleve el nivel por una gran competencia interna.

“La verdad que lo que tenemos es una gran familia, creo que la competencia que traemos también está muy chingona y creemos que tenemos que ir paso a paso, partido a partido y creemos que es lo importante ¿no? jugar cada partido al 100 % y después ir viendo hasta dónde podemos llegar”.

¿Qué jugadores del Tri actual tienen más Mundiales?

En la actual plantilla azteca Guillermo Ochoa es el elemento que ha sido convocado a más Copas del Mundo, pues ya acumula seis llamados. El portero azteca es seguido por Raúl Jiménez, que a sus 35 años de edad ha sido llamado a su cuarto Mundial.