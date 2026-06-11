México 2026 Guillermo Ochoa podría tener homenaje en pleno Mundial ¡ante Sudáfrica! El técnico Javier Aguirre estaría planeando un gran gesto para Guillermo Ochoa en el partido inaugural del Mundial 2026.

Por: Wendy Granados Síguenos en Google

Video El homenaje que tiene preparado el Vasco para Ochoa ante Sudáfrica

La Selección Mexicana está a pocas horas de disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA enfrentándose ante Sudáfrica.

A unque las alineaciones oficiales aún no están confirmadas, Andrés Vaca lanzó una exclusiva en Seleccionados: Guillermo Ochoa podría tener minutos solo con una condición.

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¿Cuál sería el homenaje de Guillermo Ochoa en el Mundial?

El conductor de TUDN detalló que Javier Aguirre, técnico del combinado tricolor, está pensando en darle minutos al guardameta, quien está disputando su sexta justa mundialista.

El entrenador tomaría esta decisión solo si la Selección Mexicana tiene gran ventaja en el marcador en el segundo tiempo, pues estaría considerando este gesto con el objetivo de que Memo Ochoa sea ovacionado en el Estadio Ciudad de México.