Mundial 2026 Brian Gutiérrez enalteció la dupla que está creando con Julián Quiñones en México El mediocampista destacó el entendimiento que está teniendo con el exjugador del América.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Brian Gutiérrez habla de su sociedad con Julián Quiñones en Selección Mexicana

Brian Gutiérrez se ha convertido en una de las apuestas más grandes que está haciendo Javier Aguirre de cara al Mundial 2026, en donde el mediocampista de Chivas ha encontrado un socio en Julián Quiñones, destacando la calidad del atacante naturalizado mexicano.

“Pues jugamos ahí en los dos como interiores, él por izquierda y yo por derecha y creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha y pues se está reflejando. Creo que tenemos muy buena conexión y esa dinámica”, explicó el mediocampista de las Chivas en zona mixta de la Selección Mexicana.

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Sobre la presencia de futbolistas con otras nacionalidades en el Tricolor, el jugador del Guadalajara destacó la importancia de la familia para que algunos elementos se inclinen por representar a México.

“Sí, creo que como dijiste es internacional, creo que pasa mucho en Estados Unidos que va la Selección Mexicana a jugar y creo que también es parte de los papás que influyen y que dan ese apoyo a la Selección y eso me dieron a mí”, puntualizó.

Brian Gutiérrez no oculta su deseo de debutar en el Mundial contra Sudáfrica

“Es un sueño para mí, pues para cualquier futbolista que aspira a jugar profesional y creo que yo y mis compañeros estamos muy ilusionados, muy contentos de empezar”, concluyó el futbolista nacido en Chicago, pero hijo de padres mexicanos.

Hay que recordar que pese a tener la doble nacionalidad, apenas a finales del 2025 sacó su pasaporte mexicano, lo que le permitió firmar como refuerzo de Chivas y de paso, se abrió las puertas del Tricolor.

¿Cuándo y a qué hora debutará México en el Mundial contra Sudáfrica?