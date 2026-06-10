Mundial 2026 Boletos del partido inaugural México Mundial 2026 CDMX: precios y disponibilidad A horas del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México continúa disparando el interés por parte de los aficionados.

Video Claudia Sheinbaum revela la ganadora de su boleto para inauguración del Mundial

A unas horas de que se dispute el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (tambien conocido como Estadio Azteca), la demanda por lo boletos se mantiene entre los aficionados.

Las entradas para este encuentro se liberaron hace algunos meses, y fue mucha la demanda que prácticamente se agotaron en desde el inicio de la venta, aunque aún se pueden encontrar en la Zona Hospitality.

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Precios por categoría y reventa oficial FIFA

El costo de los boletos en un inicio rondó entre los 370 dólares (6770 pesos) en categoría 4, hasta los 1825 dólares (33400 pesos) en categoría 1, de igual forma se pudieron adquirir mediante el paquete Hospitality que rondaron entre los 1350 hasta los 8275 dólares.

Categoría 1: 1,825 dólares, 33,400 pesos mexicanos

Categoría 2: 1,290 dólares, 23,612 pesos mexicanos

Categoría 3: 745 dólares, 13,336 pesos mexicanos

Categoría 4: 370 dólares, 6,773 pesos mexicanos

El precio de los boletos para el primer partido de fase de grupos de la Selección Mexicana se ha incrementado al paso de las semanas y esto gracias a la reventa.

Y es que en la reventa las entradas llegan encontrarse desde los 7000 dólares (123,000 pesos) hasta los 77,000 dólares (1,37 millones de pesos) en plataformas de internet.

Consejos para conseguir entradas de último minuto

En caso de que algún aficionado quisiera asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica de forma segura tendría que adquirir una entrada en la Zona Hospitality.

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Y es que en esta sección aún se encuentran algunas entradas disponibles que ronda en entre los 10,895 dólares (190,000 pesos) a 14,050 dólares (245,000 pesos).

Otra de las formas de conseguir boletos para el partido México vs. Sudáfrica es mediante la reventa oficial de FIFA, aunque solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, ya que en México solo se puede hacer intercambio de boletos.

Dichos accesos se pueden encontrar en el sitio web de la FIFA: