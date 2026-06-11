    Mundial 2026

    Así celebró el 'Profe' Ibáñez el gol de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

    De igual forma el reportero de TUDN vivió emotivamente la ceremonia de los himnos.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Julio Ibáñez y su eufórico festejó en el México vs. Sudáfrica

    Como ya lo había adelantado, Julio Ibáñez vivió y celebró con enorme intensidad el primero gol de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    A los nueve minutos, Julián Quiñones abrió el marcador para el Tri que hizo explotar el estadio Ciudad de México y a l ‘Profe’ Ibañez que lo gritó como nunca en las gradas del mítico inmueble luego del momento que vivió en el país africano hace unas semanas.

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    “Por cada día de cárcel se van a llevar un gol”, fueron las palabras del reportero de TUDN.

    De igual forma, Julio Ibáñez vivó de forma emotiva la ceremonia de los himnos nacionales donde derramó algunas lágrimas al mencionar en repetidas ocasiones: “Volvimos, volvimos México”.

    El Profe Ibáñez vivió un duro momento en Sudáfrica durante la cobertura que realizaba para TUDN de cara a la Copa del Mundo 2026, y a su regresó a recibido el apoyo de los aficionados mexicanos.

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