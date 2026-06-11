    Mundial 2026

    Aficionado se desvanece previo a la ceremonia de inauguración

    Un fan colapsó de manera repentina por lo que tuvo que ser atendido por el equipo médico; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Aficionado colapsa previo a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

    Previo al inicio de la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vivió un momento de preocupación, luego de que un aficionado se desvaneciera en las inmediaciones del estadio Ciudad de México.

    De acuerdo con los primeros reportes, un aficionado de aproximadamente 40 años de edad colapsó repentinamente por lo que fue atendido de emergencia por personal médico quienes aplicaron RCP y primeros auxilios.

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    Posteriormente habría sido llevado en ambulancia a un hospital cercano. Hasta el momento no ha habido pronunciación oficial de las autoridades sobre este hecho y se desconoce el estado de salud del aficionado.

    Se espera que en las próximas horas pueda haber más detalles al respecto. Fuera de esta lamentable situación no hubo reportes de otros incidentes.

    La ceremonia de inauguración transcurrió con normalidad y México se prepara para enfrentar a Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo.

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