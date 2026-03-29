Mundial 2026 México vs. Portugal: Aficionado pierde la vida previo al inicio del partido La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó del suceso.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Muere aficionado en estado inconveniente

La Selección de México y la de Portugal chocaron en el partido de preparación de cara al Mundial 2026, mismo partido que servirá para reinaugurar el Estadio Banorte.

Lamentablemente un aficionado perdió la vida, esto previo al inicio del partido tras caer del segundo nivel así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su cuenta de la red social X.

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“En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida”.

Personal médico del Estadio Banorte acudió de inmediato para brindar los primeros auxilios; sin embargo, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.