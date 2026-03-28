Mundial 2026 ¡Se vuelven a ver! 3 jugadores 'sobreviven' del México vs Portugal en Confederaciones Formaron parte de las selecciones que jugaron en 2017 y ahora reinaugurarán el Azteca.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video México, Portugal y los sobrevivientes de la última vez que jugaron

En 2017 México y Portugal disputaron dos partidos dentro de la Copa Confederaciones. Uno fue por la fase de grupos del torneo y el otro por el juego por el tercer lugar. En el primero empataron y en el segundo cayó el Tri.

Ahora se volverán a enfrentar en un partido amistoso de carácter especial por la reinauguración del Estadio Banorte; sin embargo, resalta un dato curioso ya que tres jugadores que estuvieron hace nueve años volvieron a ser convocados para este nuevo partido.

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¿Qué jugadores del México vs Portugal de la Copa Confederaciones 2017 estarán en la reinauguración del Azteca?

Guillermo Ochoa regresa a una convocatoria a la Selección Mexicana y es uno de los jugadores que estuvo en el último México ante Portugal de la Confederaciones 2017 en la que fue el portero titular. Aunque se desconoce si jugará, el portero mexicano forma parte del equipo que se mide una vez más a los lusitanos.

Raúl Jiménez es otro de los jugadores que estuvo como parte de los jugadores convocados en el torneo disputado en 2017. El delantero tenía entonces 24 años y fue titular en el primer partido y en el juego por el tercer puesto ingresó de cambio y fue expulsado más tarde.

José Sá es el único jugador de la actual convocatoria de Portugal que formó parte del plantel de la Copa Confederaciones de hace nueve años. Fue suplente en aquel entonces y hoy forma parte de la terna de porteros convocados por Roberto Martínez.