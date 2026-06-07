Mundial 2026 México tiene una alta probabilidad de clasificar a Dieciseisavos de final del Mundial El Tri supera a Canadá y a Estados Unidos en esta proyección, España tiene la más alta posibilidad e Irak que menor.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video México supera a Canadá y Estados Unidos en esta estadística

Estamos a pocos días de que la Copa Mundial de la FIFA 26 arranque en México, Estados Unidos y Canadá, con ello se vienen los pronósticos para saber qué equipo serán los más fuertes.

De este modo, se han realizado estudios para determinar los equipos que tienen la mayor probabilidad de acceder a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

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De acuerdo con estadísticas de Goldman Sachs, un banco global de inversión dio a conocer la lista y el porcentaje que tiene cada una de las escuadras para clasificar a los dieciseisavos de final.

Entre los tres anfitriones, México es el que lleva el mayor porcentaje, después le sigue Canadá y al último Estados Unidos, esto de acuerdo con los rivales dentro de su respectivo grupo.

Mientras que el combinado de Irak es que menor porcentaje recibe, España por su parte tiene la mayor probabilidad de acceder a esta fase.

Probabilidad de clasificar a los Dieciseisavos de final del Mundial

España 99.1%

Francia 96.2%

Argentina 96.5%

Brasil 96.1%

Países Bajos 94.3%

Inglaterra 94.1%

Portugal 90.2%

Alemania 95%

Colombia 87.4%

Croacia 87.4%

Noruega 78%

México 95.6%

Senegal 70.4%

Ecuador 84.6%

Bélgica 86.3%

Suiza 88.9%

Turquía 77.3%

Estados Unidos 69.5%

Japón 78.9%

Austria 69.4%

Uruguay 79.9%

Paraguay 67%

Marruecos 76.1%

Canadá 90.7%

Uzbekistán 54.5%

Australia 59.4%

Chequia 68.7%

Escocia 64.3%

Argelia 50.3%

Irán 71.6%

Panamá 58%

Jordania 47.9%

Corea del Sur 71.2%

Egipto 60.7%

Suecia 54.2%

Costa de Marfil 54.8%

RD Congo 34.9%

Bosnia y Herzegovina 63.2%

Cabo Verde 42.2%

Nueva Zelanda 52.9%

Túnez 39%

Haití 29.4%

Irak 22%

Arabia Suadí 35%

Sudáfrica 31.8%

Curazao 31.5%

Ghana 26.4%

Qatar 27.5%