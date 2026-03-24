Mundial 2026 La marca que comparte Messi y con Asamoah Gyan en Mundiales No todo fue alegría para el argentino previo a levantar la Copa del Mundo.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

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Asamoah Gyan y Lionel Messi comparten la marca en Copa del Mundo con dos penales fallados en tiempo regular.

El primero en tener esa marca negativa fue el jugador ghanés quien en el Mundial del 2006 en el partido de la fase de grupos falló una pena máxima tras un penal sancionado por Horacio Elizondo.

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En un principio Asamoah Gyan había anotado el penalti, sin embargo, el tiro se tuvo que repetir y fue cuando lo estrelló en el poste.

Su segundo penal fallado se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando en los Cuartos de Final tuvo en sus pies el pase a la siguiente ronda luego de una mano de Luis Suárez.

Sin embargo, el ghanés puso el balón en el travesaño y abrió la puerta para que los charrúas avanzaran en tanda de penaltis.

Por su parte, Lionel Messi falló su primer penal en el Mundial de Rusia 2018 cuando erró ante Islandia luego de cobrar a media altura para que el arquero rival lo detuviera.

El segundo penalti que falló se dio cuatro años más tarde en Qatar 2022, cuando en último partido de la fase de grupos frente a Polonia.

Messi tuvo la oportunidad de hacerse presente en el marcador luego de que Szczesny le hiciera una falta en el área, pero al momento de la verdad el arquero polaco detuvo el tiro del argentino.