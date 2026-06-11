Mundial 2026 Comparan canasta ganadora de los Knicks con la "Mano de Dios" de Maradona Horas antes del silbatazo inicial del Mundial 2026, una jugada en la NBA da la vuelta al mundo por su similitud con el gol ganador de Maradona.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video ¿Mano de Dios? Canasta de OG Anunoby y su comparacion con el gol de Maradona en Mexico 1986

En la noche del 10 de junio, mientras el mundo del deporte contenía el aliento, OG Anunoby se convirtió en héroe de los Knicks de Nueva York.

Con 1.2 segundos en el reloj, el alero británico-canadiense elevó el vuelo y desvió un tiro fallido de Jalen Brunson para sellar el triunfo 107-106 ante los Spurs en el Juego 4 de la final de NBA. Una remontada histórica de 29 puntos. Una jugada que ya se compara con momentos legendarios.

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OG Anunoby roba el show en la Final de NBA con canasta ganadora

No es casualidad que muchos hablen de la "Mano de Dios" versión NBA. Como Diego Maradona en el Mundial de 1986 contra Inglaterra —cuando usó la mano para enviar el balón al fondo de la red y después lo justificó entre risas—, Anunoby apareció en el lugar exacto, en el momento preciso, para hacer lo que parecía imposible. Una mano que cambió el destino de un partido.

Ayer fue puro drama en el Madison Square Garden. Los Knicks estaban abajo por 29 y lograron la mayor remontada en la historia de las Finales NBA. OG terminó con 33 puntos, defendiendo como un león y apareciendo como verdugo en la última posesión.

Aparece "La Mano de Dios" previo al México vs. Sudáfrica en la final de NBA

Este 11 de junio, el balón rueda de nuevo, pero en césped: arranca el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México (tambien conocido como Estadio Azteca) con la Selección Mexicana midiéndose ante Sudáfrica. El partido estará disponible en México a través de ViX.

Dos mundos, un mismo espíritu. El básquetbol nos regaló una jugada que quedará en la memoria de los aficionados, justo cuando el futbol se prepara para escribir sus propias páginas gloriosas (y controvertidas).

Porque eso es el deporte: momentos que nos hacen saltar del sillón, discutir en los bares y soñar con la gloria, ya sea con un tip-in imposible o con una mano que Dios (o el árbitro) no vio.