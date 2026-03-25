Mundial 2026 Los mejores mediocampistas que estarán presentes en la Copa Mundial 2026 La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con varios de los mediocampistas más influyentes del fútbol internacional.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Con 42 equipos que ya aseguraron su lugar y seis plazas aún por definirse en repechajes, muchas selecciones llegan con estructuras consolidadas en el centro del campo.

El nuevo formato, que incluye fase de grupos y dieciseisavos de final, exigirá mediocampistas capaces de sostener ritmo, equilibrio y liderazgo durante todo el torneo.

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Jude Bellingham – Inglaterra

El inglés se ha consolidado en el Real Madrid como uno de los mediocampistas más completos del momento.

Con capacidad para jugar como interior, mediapunta o en doble pivote, Bellingham aporta a Inglaterra recorrido, gol y lectura táctica.



Pedri – España

Pedri destaca por su inteligencia para recibir entre líneas, girar bajo presión y acelerar el juego cuando el contexto lo requiere.

Tras superar etapas con lesiones con el Barcelona, llega nuevamente como eje del sistema español.



Kevin De Bruyne – Bélgica

El belga mantiene su estatus como uno de los mediocampistas más determinantes de la última década.

Su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para asistir en momentos clave lo convierten en pieza central del Napoli y Bélgica rumbo a 2026.



Bruno Fernandes – Portugal

El portugués destaca por su llegada al área y su capacidad para generar oportunidades de gol desde segunda línea en el Manchester United.

Portugal contará con su creatividad en el centro del campo para complementar su poder ofensivo.

Dónde seguir el Mundial 2026

La cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará disponible en ViX.

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