Alemania 2026 La Final de la Copa del Mundo de Futbol en Brasil 2014 Alemania y Argentina se dieron cita en el último partido de esta Copa del Mundo, en un clásico enfrentamiento.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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Las Selecciones de Alemania y Argentina han dado forma a un clásico en las Copas del Mundo. Siete enfrentamientos y tres finales disputadas. E l último duelo por el título en Brasil 2014 se celebró en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro.

En la segunda fase el cuadro germano eliminó a Argelia, Francia y al país anfitrión, Brasil. La Albiceleste a Nigeria, Suiza en tiempo extra y Países Bajos.

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En la Final, a los 21 minutos Gonzalo Higuaín se pierde una clara oportunidad de gol, tras falla defensiva de los alemanes. A los 30, gol anulado al propio Higuaín, por posición adelantada sin discusión.

Sergio Romero saca la primera de Alemania que insistiría con remate de cabeza al poste. A los 47, Messi tiene la primera, pero cruza demasiado su disparo.

Por séptima vez, la Final se va tiempo extra. Un golpe de Agüero sobre el futbolista alemán Schweinsteiger, le provoca una herida en el rostro.