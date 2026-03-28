Mundial 2026 Jesús Gallardo y Pedro Neto protagonizan una pequeña pelea en el México vs. Portugal Ambos jugadores se calentaron y propinaron empujones durante el duelo amistoso

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Hay tiro! Jesús Gallardo y Pedro Neto se encaran y esto pasa

El duelo entre México y Portugal por momentos dejó de ser amistoso, pues durante las acciones del segundo tiempo, Pedro Neto y Jesús Gallardo se lanzaron miradas amenazantes, además de un par de empujones.

El choque entre ambas selecciones fue de ida y vuelta, con gratas emociones en ambos lados del campo, pero sin que pudiera llegar el gol.

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Pese a ser amistoso, el orgullo por ganar siempre aflora entre los futbolistas, muestra de ello lo que ocurrió entre los mencionados jugadores.

¿Cómo comenzó la bronca entre Gallardo y Pedro Neto?

Gallardo salió a apretar al europeo en una de las bandas, Neto volvió a pasar atrás, pero el mexicano no lo dejó en paz, por lo que el lusitano respondió con un empujón, además de que lo tomó del cuello y lo jaló.

El actual elemento del Toluca respondió con otro empujón, además de que chocaron sus cabezas, clásico cuando uno quiere demostrar que es bueno para los trancazos.

Otros jugadores se acercaron para defender a sus respectivos compañeros y seguir con los empujones, pero por suerte no pasó a mayores.