Irlanda del Norte Irlanda del Norte: México 86 su más reciente Copa del Mundo y la peor de todas El conjunto británico busca regresar a un Mundial en el lugar donde firmó su peor actuación hasta el momento.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Irlanda del Norte: México 86 su más reciente Copa del Mundo y la peor de todas

No es un habitual de las Copas del Mundo. De hecho, únicamente ha ido a tres y la de México 86 fue la más reciente, y la peor de todas.

Porque en Suecia 58, en su primera participación en la competencia, avanzó hasta Cuartos de Final donde fue eliminada (4-0) por Francia y en España 82 también alcanzó la siguiente ronda e incluso lo hizo como primer sitio de su grupo donde sorprendentemente no perdió.

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Igualó con Yugoslavia (0-0) y Honduras (1-1), y venció a la anfitriona España (1-0). Después regresó a casa tras empatar con Austria (2-2) y perder con Francia (4-1). En esa cita, Norman Whiteside se convirtió, con 17 años y 41 días en el jugador más joven en jugar un Mundial, dejando atrás una marca de Pelé de 1958, que se mantiene hasta el día de hoy.

Cuatro años más tarde, Irlanda del Norte clasificó por primera vez a una Copa del Mundo de manera consecutiva, lo hizo con un gran recuerdo al empatar ante Inglaterra sin goles en Wembley en la última jornada de la eliminatoria.

Pero tras sus dos excepcionales actuaciones anteriores, la de México no fue tan afortunada. Fue ubicada en el Grupo D y debutó con Argelia con empate (1-1) y después cayó con España (1-2) que se cobró la derrota de cuatro años antes y finalmente cayó goleada (0-3) contra Brasil.

No avanzó a la siguiente fase, pero consiguió otro peculiar récord de edad con los 41 años exactos de su portero Pat Jennings que se convirtió, en ese momento en el jugador más longevo en disputar la competencia de la FIFA (después fue superado por Roger Milla, Faryd Mondragón y Essam El Hadary) que se retiró tras el juego ante los amazónicos