Mundial 2026 Horario y dónde ver el Italia vs Irlanda del Norte del Repechaje de la UEFA Arrancan las semifinales de los play-offs de la UEFA que repartirán boletos para el Mundial 2026.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡Italia vuelva a un Mundial! Así puedes ver los juegos de la Ruta A del Repechaje de la UEFA

Italia quiere salir del enorme bache que sufre su futbol de selecciones y tras no asistir a Rusia 2018, y a Qatar 2022 quiere ir al Mundial 2026.

Busca hacerlo en su última oportunidad, luego de que Noruega le ganó el primer sitio del Grupo I de las eliminatorias europeas y la mandó a las Semifinales de los play-offs europeos.

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Su rival será Irlanda del Norte que pese a ser el tercer sitio del Grupo A de las eliminatorias europeas clasificó vía de Nations League de la UEFA.

En 1958 se dio la única victoria que ha registrado en su haber el conjunto irlandés ante la Azzurra. Los números en general lucen muy a favor de los italianos a lo largo de la historia con siete triunfos, tres empates y esa única derrota.

El duelo se celebrará en el Stadio di Bergamo lo que representa una gran ventaja para los locales. El triunfador de este encuentro disputará una de las finales por un sitio en el Mundial 2026 ante Gales y Bosnia Herzegovina.

Horario y dónde ver el Italia vs. Irlanda del Norte del Repechaje de la UEFA

¿Cuándo es? - El juego se celebrará el jueves 26 de marzo en el Estadio Bergamo en Italia.

¿A qué hora es? - El encuentro arranca a la 1:45 pm tiempo del centro de México. A las 3.45 pm ET, a las 2:45 pm CT y a las 12:45 pm PT.

¿Dónde ver? - El duelo lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.