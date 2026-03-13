Mundial 2026 Striker, la primera mascota 'global' en la historia de los Mundiales Conoce a una mascota especial en la historia de las Copas del Mundo, la del Mundial de los Estados Unidos '94.

El 14 de enero de 1992 el presidente de Time Warner Sports, Joseph Grant, presentó la mascota para la Copa del Mundo de los Estados Unidos 1994. Pelé como embajador del mundo de la Unión Americana apareció en escena y se proyectó con rayos láser una caricatura e inmediatamente hizo su presentación un perro vestido con los colores de la bandera de los Estados Unidos. Su nombre Striker.

Se diseño un perro como símbolo de carácter internacional a diferencia de las otras mascotas que buscaron la identidad del país anfitrión, Allan Rottenberg, presidente de la Federación de Futbol de los Estados Unidos y director del Comité Organizador de la Copa del Mundo anunció un programa a nivel nacional para elegir el nombre.

Nueve meses después en el teatro chino de Hollywood se dio a conocer Striker, que significa delantero en inglés recibió el 33 por ciento de los votos superando a otros cinco nombres.