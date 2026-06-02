Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Brasil el verdugo de los sudamericanos en semifinales La Canarinha accedió al partido por el título tras eliminar a dos selecciones de Conmebol.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Mundial 2026: Brasil llega a New Jersey para afrontar la Copa del Mundo

Los últimos duelos entre selecciones sudamericanas más cerca de la final de la Copa del Mundo fueron las semifinales de Chile 1962 y México 1970.

La primera entre Brasil y Chile disputada en el Estadio Nacional de Santiago ante 80,000 mil espectadores. Fue la semifinal de Manuel dos Santos Garrincha, marcó dos goles, Edvaldo Izidio Neto Vavá, también hizo dos, uno a pase de Garrincha.

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Mientras que Jorge Toro de tiro libre y Lionel Sánchez de penalti descontaron para la casa y poner cifras definitivas, 4-2 clasificando Brasil a la Final.

Ocho años después, Brasil y Uruguay disputan el pase a la final de México 1970, Luis Alberto Cubilla abrió el marcador para los Celestes, pero Tostao encabezó la remontada Carioca con dos asistencias para los goles de Clodoaldo y Jairzinho.

Mientras que Pelé tuvo una actuación memorable, dio el pase del presidente para Rivelino para el tercero. Intentó marcar tras un saque de meta equivocado de Ladislao Mazurkiewicz, practicó un disparo desde atrás de medio campo.