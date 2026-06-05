Mundial 2026 Historia de los Mundiales: Gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 86 De la voz del 10, recordamos la gran jugada en la cancha del Estadio Azteca.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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El gol de Diego Armando Maradona contra Inglaterra en el los Cuartos de Final del Mundial México 1986 es considerado el mejor en la historia del campeonato.

Acarrear el balón desde medio campo, regateando rivales ingleses, meterse al área y anotar, el propio Diego lo realtó.

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“Me podría haber tirado, podría haber buscado la pierna en el primer quiebre que hago yo, después también me tiran el manotazo en la puerta del área o adentro, lógicamente que me podría haber buscado el penal o una falta peligrosa, pero yo lo que esperaba era enfrentar al Shilton y definirlo como lo definí, porque después de una jugada tan larga era un pecado que la pelota no fuera a gol”.

La Selección de Argentina ganó dos goles por uno y clasificó a semifinales, fase donde enfrentó a Bélgica y otros dos goles de Diego Maradona le dieron el boleto a la Albiceleste a la final.