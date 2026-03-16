Estados Unidos 2026 Inglaterra no puede con Estados Unidos en Copas Mundiales El cuadro de las barras y las estrellas ha adquirido jetatura sobre los ingleses que no le han podido ganar en tres ocasiones.



Video César Arturo Ramos tiene presente la fórmula para el Mundial 2026

La Copa del Mundo tiene sus yetaturas, que significa en italiano una mala racha, en una de ellas, en tres enfrentamientos Inglaterra no le ha podido ganar a Estados Unidos.

En el Mundial 1950 el equipo norteamericano escribe la primera gran sorpresa y con gol del haitiano Joseph Gaetjens, Estados Unidos gana 1-0 en Bello Horizonte, la hazaña fue llevada al cine con la película El juego de sus vidas.

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El cuadro de las barras y las estrella e Inglaterra volvieron a enfrentarse en la fase de grupos en Sudáfrica 2010, donde Estados Unidos, con nueve elementos jugando en Europa, contra 11 ingleses de la Liga Premier, al minuto 4 Steven Gerrard abre el marcador, a los 40 empata Clint Dempsey y a los 64' Jozy Altidore estrella un balón en el poste, finalmente todo termina en empate a uno en Rustenburg.

El tercer partido llegó en la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022, partido dinámico pero equilibrado, Christian Pulisic estrella el balón en el travesaño y el portero Matt Turner realiza una buena atajada un empate sin goles después de 90 minutos.