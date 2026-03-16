    Estados Unidos 2026

    Inglaterra no puede con Estados Unidos en Copas Mundiales

    El cuadro de las barras y las estrellas ha adquirido jetatura sobre los ingleses que no le han podido ganar en tres ocasiones.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video César Arturo Ramos tiene presente la fórmula para el Mundial 2026

    La Copa del Mundo tiene sus yetaturas, que significa en italiano una mala racha, en una de ellas, en tres enfrentamientos Inglaterra no le ha podido ganar a Estados Unidos.

    Más sobre Historia de los Mundiales

    Striker, la primera mascota 'global' en la historia de los Mundiales
    1 mins

    Striker, la primera mascota 'global' en la historia de los Mundiales

    Historia de los Mundiales
    Recordamos el Mundial de México 70, el Tri clasifica a la siguiente ronda
    1 mins

    Recordamos el Mundial de México 70, el Tri clasifica a la siguiente ronda

    Historia de los Mundiales
    El chef portugués que enamoró a CR7 y que 'jugó' Mundial en México
    2:59

    El chef portugués que enamoró a CR7 y que 'jugó' Mundial en México

    Historia de los Mundiales
    Televisa y la Copa Mundial de la FIFA: una historia de décadas
    4:01

    Televisa y la Copa Mundial de la FIFA: una historia de décadas

    Historia de los Mundiales
    Selecciones con más de 100 partidos jugados en la Copa del Mundo
    1 mins

    Selecciones con más de 100 partidos jugados en la Copa del Mundo

    Historia de los Mundiales
    Selecciones con más de 100 goles anotados en la historia de la Copa del Mundo
    1 mins

    Selecciones con más de 100 goles anotados en la historia de la Copa del Mundo

    Historia de los Mundiales
    Mundial 2026: Selecciones con más de 100 goles recibidos en Copas del Mundo
    2 mins

    Mundial 2026: Selecciones con más de 100 goles recibidos en Copas del Mundo

    Historia de los Mundiales
    Suiza 54, el Mundial de los grandes récords de goleo
    2 mins

    Suiza 54, el Mundial de los grandes récords de goleo

    Historia de los Mundiales
    A 100 días del Mundial 2026: ¿Quién fue es el futbolista mexicano número 100 en debutar en una Copa del Mundo?
    3 mins

    A 100 días del Mundial 2026: ¿Quién fue es el futbolista mexicano número 100 en debutar en una Copa del Mundo?

    Historia de los Mundiales
    100 días para el Mundial 2026: el gol, el partido, la expulsión cien en los Mundiales
    1 mins

    100 días para el Mundial 2026: el gol, el partido, la expulsión cien en los Mundiales

    Historia de los Mundiales

    En el Mundial 1950 el equipo norteamericano escribe la primera gran sorpresa y con gol del haitiano Joseph Gaetjens, Estados Unidos gana 1-0 en Bello Horizonte, la hazaña fue llevada al cine con la película El juego de sus vidas.

    PUBLICIDAD

    El cuadro de las barras y las estrella e Inglaterra volvieron a enfrentarse en la fase de grupos en Sudáfrica 2010, donde Estados Unidos, con nueve elementos jugando en Europa, contra 11 ingleses de la Liga Premier, al minuto 4 Steven Gerrard abre el marcador, a los 40 empata Clint Dempsey y a los 64' Jozy Altidore estrella un balón en el poste, finalmente todo termina en empate a uno en Rustenburg.

    El tercer partido llegó en la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022, partido dinámico pero equilibrado, Christian Pulisic estrella el balón en el travesaño y el portero Matt Turner realiza una buena atajada un empate sin goles después de 90 minutos.

    Después de tres enfrentamientos , Inglaterra sigue sin derrotar a Estados Unidos en una Copa del Mundo de la FIFA.

    Relacionados:
    Estados Unidos 2026Inglaterra 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Polen
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX